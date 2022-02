Vanmiddag om 16:45 wordt de nieuwe Red Bull RB18 gepresenteerd, de wagen waarmee Max Verstappen zijn wereldtitel zal gaan verdedigen.

Het Oostenrijkse team is echter al actief in de F1 sinds 2005. Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz kocht toen het team van Jaguar over en stelde David Coulthard aan als topcoureur, met de jonge Oostenrijker Christian Klien naast zich, die afwisselde met Vitantonio Liuzzi.

Sindsdien heeft Red Bull Racing 17 wagens gepresenteerd, en vanmiddag komt nummer achttien tevoorschijn met nummer 1 op de neus. Bekijk hieronder de video van de evolutie van de F1-wagens die Red Bull door de jaren heen ontworpen heeft: