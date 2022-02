Andretti over F1-wagens van 2022: "Coureurs moeten hun rijstijl aanpassen"

Voormalig F1-wereldkampioen Mario Andretti zegt dat er vooruitgang is geboekt als de auto's van 2022 beter achter elkaar kunnen rijden. De F1 introduceerde een geheel nieuwe reeks voorschriften voor de wagens van 2022, wat een enorme verschuiving tussen seizoenen markeerde, waarbij auto's nu terugkeren naar een aerodynamische filosofie met ground effect.

Andretti, die in 1978 het wereldkampioenschap won, deed dat met de Lotus 79, de eerste F1-auto die volledig op deze aerodynamische stijl vertrouwde. Hoewel auto's met grondeffect na 1982 vanwege veiligheidsredenen uit de F1 zijn verdwenen, zijn ze terug voor 2022 in een poging om de turbulentie op de achterliggende auto te verminderen, waardoor coureurs elkaar nauwer kunnen volgen en meer proberen in te halen.

More about Mario Andretti Special: Formule 1-deals die op het laatste moment werden afgeblazen, deel één

Turbulentie

Andretti kan niet met zekerheid zeggen dat aerodynamica met grondeffect dit doel zal bereiken in de moderne tijd, maar als het voor een coureur 30% gemakkelijker wordt om zijn voorganger te volgen, zou hij dat als vooruitgang zien.

"Voor zover ik het begrijp, zouden deze auto's minder turbulentie naar achteren geven zodat het gemakkelijker is om achter elkaar te rijden. Het idee is om meer downforce onder de auto te genereren om de gebieden daarboven die slechte lucht produceren te verminderen. Daarom begreep ik niet waarom de F1 een paar jaar geleden naar bredere auto's en vleugels ging. Dat verhoogde de turbulentie en ze waren nog meer afhankelijk van DRS", vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

"Nu gaan ze terecht de andere kant op. Maar ik durf niet te voorspellen of dat genoeg zal zijn voor de coureurs om in de bochten weer dicht bij de auto voor hun te blijven. Als het 30 procent beter zou zijn, zou dat al een vooruitgang zijn."

Aanpassen rijstijl

Hoewel de rijstijl voor de coureurs natuurlijk zal moeten veranderen als ze eenmaal zijn losgelaten in deze auto's uit 2022, denkt Andretti dat er verder weinig zal veranderen. Hij zegt uit eigen ervaring: "We moesten ons aanpassen, maar het was niet moeilijker. Zoals bij elke auto moest de balans goed zijn. Als die goed is, ga je zo snel als de auto kan gaan."

"Ik garandeer dat de nieuwe auto's voor 2022 in het begin anders zullen aanvoelen voor de coureurs. Maar alle andere ingrediënten blijven hetzelfde. Ze zullen proberen de auto voor zichzelf optimaal in balans te brengen."