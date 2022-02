Red Bull onthult volgende week incomplete auto: "Pas vlak voor Barcelona af"

Red Bull Racing maakte gisteren bekend dat ze aankomende week het doek gaan trekken van hun gloednieuwe RB18. Hiermee is de Oostenrijkse ploeg er vroeg bij, veel teams wachten namelijk veel langer met het onthullen van de nieuwe uitdager voor het komende seizoen. Toch legt Red Bull niet alle kaarten op tafel.

Aankomend seizoen zal alles anders zijn in de koningsklasse van de autosport. Er gaan gloednieuwe reglementen in en iedereen begint in principe op nul. De wagens zullen er door de nieuwe regels heel erg anders uit zien en de teams zullen elkaars creaties dan ook met argusogen gaan bekijken. De Red Bull prestatie zal dan ook op veel aandacht kunnen rekenen.

Updates

Maar wie denkt dat er een complete wagen zal worden onthuld komt bedrogen uit. De wagen zelf is namelijk nog lang en breed niet klaar. Teamadviseur Helmut Marko spreekt zich in gesprek met F1 Insider uit: "De nieuwe auto is pas vlak voor de test in Barcelona af. Vanaf daar gaan we de auto verder ontwikkelen en updaten tot de eerste race in Bahrein."

Zo laat mogelijk

Red Bull heeft hard gewerkt voor het komende seizoen, het is een compleet andere situatie dan een jaartje eerder. Marko weet wel waardoor dat komt: "Vorig jaar bleven de regels hetzelfde dus hadden we de auto veel sneller af. Dat was toen de juiste beslissing. Dit jaar is het echter helemaal anders. Met deze nieuwe regels wil iedereen de auto zo laat mogelijk af hebben en dingen niet te snel laten zien."