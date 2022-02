Ferrari-telg heeft moeite met nieuwe regels: "Heb ze wel doorgelezen"

Aankomend seizoen gaan er compleet nieuwe regels gelden in de Formule 1. Dat betekent dat het startveld compleet door elkaar heen kan worden gehusseld. Enkele teams willen stevig gebruik gaan maken van de nieuwe regelgeving om mee te kunnen doen om de grote prijzen in de sport.

Een van die teams is Ferrari. De legendarische Italiaanse renstal heeft twee zeer rampzalige seizoenen achter de rug. Ze willen aankomend seizoen dan ook het liefst keihard terugslaan. De mannen van Ferrari laten niets aan het toeval over en ze zijn dan ook al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de bolide onder de nieuwe regels.

Masterchef

Echter is niet iedereen bij de ploeg helemaal op de hoogte van de nieuwe reglementen. Ferrari-telg Piero Ferrari snapt namelijk geen houtje touwtje van het gloednieuwe regelboek. De Italiaan spreekt zich uit in gesprek met de sportkrant La Gazzetta dello Sport. Daar ziet hij vergelijkingen met het televisieprogramma Masterchef: "We krijgen de ingrediënten en dan is er iemand die er iets lekkers maakt en iemand anders doet dat dan niet."

Moeite

Het is niet zo dat de Ferrari-telg geen pogingen heeft gedaan om de gloednieuwe regels te begrijpen. Hij heeft ze doorgenomen maar komt er niet uit. Hij is eerlijk en geeft dit dan ook ruimschoots toe in de sportkrant: "Ik heb ze natuurlijk wel doorgelezen. Maar ik had er echt moeite mee om ze te begrijpen."