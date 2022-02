Verstappen betreedt het ijs voor Red Bull-content

Red Bull Racing staat bekend om hun spectaculaire promotievideo's. De Oostenrijkse energiedrankjesgigant sponsort wereldwijd zeer veel actiesporters dus een bijzondere samenwerking voor een bijzonder filmpje is zo gemaakt. Max Verstappen mag zich nu ook weer wagen aan een speciale video.

Red Bull plaatst namelijk een kort filmpje op hun sociale media waarop de Nederlander op het ijs staat met een lokale motorcrosser. De twee staan voor hun machines op het ijs in het Oostenrijkse Zell am See. Wat Verstappen en zijn nieuwe vriend precies gaan uitvoeren is niet duidelijk, dat het een spektakel wordt staat wel vast.