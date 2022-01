VeeKay over 24-uurrace in Daytona: ''Ik wil laten zien dat ik goed ben''

IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout doet dit weekend mee aan de beroemde 24-uurrace van Daytona. Op de roval - half kombaan, half circuit - komt de Nederlander in actie Racing Team Nederland in de LMP2-klasse.

De 21-jarige Hoofddorper blikt vooruit op zijn tweede deelname en wil aan de rest van de wereld laten zien uit welk racehout hij is gesneden door ook te presteren in een andere raceklasse. ''Ik wil laten zien dat ik goed ben in endurancewedstrijden, want ik heb vorig jaar niet de kans gehad om mijn kunsten te vertonen'', vertelt VeeKay tegen de pers. ''In Daytona komt het neer op een aantal factoren. Je moet je wagen heel houden en slim omgaan met het verkeer. Bovendien is het belangrijk om een goede gemiddelde snelheid te overleggen. Natuurlijk is het mooi als je één supersnel rondje produceert, maar je hebt er hier meer aan om heel veel rondjes relatief snel te rijden.''