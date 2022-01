FIA spreekt over mogelijk nieuwe wedstrijdleider vanwege wankele positie Masi

Met nog iets minder dan twee maanden te gaan voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen is er nog steeds veel onduidelijkheid. Er is immers nog steeds veel te doen over de rol van Michael Masi. De Australiër was de afgelopen jaren de wedstrijdleider maar kreeg vorig seizoen zeer veel kritiek. Hij is dan ook nog niet zeker van zijn functie.

De kritiek was tijdens het gehele seizoen al aanwezig. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi bereikte het echter een kookpunt en sindsdien bevindt Masi zich in het oog van de storm. De Australiër raffelde in de laatste paar rondes een safety car-procedure af waardoor Max Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton kon bijhalen. Hierdoor kroonde Verstappen zich ten koste van zijn rivaal tot wereldkampioen.

Nieuwe wedstrijdleider

De woede bij Hamiltons team Mercedes was reusachtig en autosportfederatie FIA is inmiddels begonnen met een diepgravend onderzoek. Het zorgt voor onduidelijkheid voor Masi, hij kan immers zomaar zijn functie verliezen. FIA-kopstuk Peter Bayer geeft het toe tegenover de BBC: "Michael heeft op meerdere manieren een super job geleverd. Dat hebben hem ook verteld. Maar er is ook de mogelijkheid dat er een nieuwe wedstrijdleider komt."

Last

Bayer is zich daarnaast wel bewust van het feit dat Masi nogal veel op zijn bordje kreeg. De Australiër werd immers regelmatig bestookt door de teambazen. Het FIA-kopstuk is er helder over: "Dat was simpelweg te veel. De rollen worden voortaan verdeeld onder meerdere mensen. Daardoor neemt de druk op de wedstrijdleider af."