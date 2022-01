Button verwacht dat Hamilton doorgaat: "Hij wil die achtste wereldtitel"

Een maand voor de eerste wintertest is er nog steeds veel onduidelijkheid omtrent Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zwijgt sinds zijn nederlaag in het titelduel. Zijn ongewone stilte zorgt voor de nodige geruchten, men denkt namelijk dat de Brit misschien wel gaat stoppen met racen. Duidelijkheid is er echter nog niet en dat dikt de geruchten alleen maar aan.

Hamilton leek vorige maand lang op weg naar een achtste wereldtitel. Hij werd bij de seizoensfinale in Abu Dhabi echter in de allerlaatste ronde ingehaald door Max Verstappen. Hierdoor greep de Nederlander de titel en droop de Mercedes-coureur teleurgesteld af. Direct na de race beantwoordde hij nog enkele vragen van interviewer van dienst Jenson Button maar daarna werd het stil.

Scoop

Button is hierdoor de laatste die Hamilton heeft geïnterviewd. De Britse enkelvoudig wereldkampioen heeft zelf daarna ook niets meer vernomen van zijn voormalige teamgenoot. Button was te gast in het televisieprogramma Good Morning Britain en gaf daar aan geen update te hebben: "Ik heb geen idee, ik was gewoon de enige persoon die Lewis heeft geïnterviewd na de laatste race. De hele wereld heeft dat gezien dus ik heb geen scoop ofzo!"

Beste aller tijden

Maar Button denkt niet dat Hamilton gaat stoppen. De Brit doet niet mee aan de geruchtenstroom en denkt dat zijn ex-teammaat gewoon weer op jacht gaat naar records. "Ik hoop dat hij doorgaat met racen. Ik denk ook dat hij doorgaat met racen. Hij wil die achtste wereldtitel winnen zodat hij de beste coureur aller tijden is. Hij zal dat ook gaan doen, dat weet ik zeker."