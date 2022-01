Hanoi in Vietnam, het F1-circuit waar alleen in een game op geracet is

Vietnam was een paar jaar geleden het beloofde land voor de Formule 1, maar nu hoor je nooit meer wat over de beoogde Grand Prix op een stratencircuit net buiten Hanoi. En dat terwijl de koningsklasse van de autosport niet eens een bezoek aan het Aziatische land heeft gebracht. Zodoende blijft Hanoi Circuit een baan waar alleen in de game F1 2020 op geracet is.

De Vietnamese Grand Prix werd in 2018 aangekondigd als nieuwe toevoeging voor de kalender, te beginnen in 2020. De eerste race stond gepland voor 5 april 2020, maar de uitbraak van de coronapandemie gooide roet in het eten. Uitstel na uitstel volgde voor de eerste editie en in dit geval betekende uitstel wel afstel. Voor 2022 is Vietnam nimmer een optie geweest.

Nguyen Duc Chung was de grote roerganger achter het project. Hij werd in augustus 2020 echter gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar celstraf vanwege corruptie. Zonder Chung verloor de Grand Prix van Vietnam een belangrijke drijvende kracht. De VinGroup, dat garant stond voor de financiën, nam zijn verlies en zag geen heil meer om te pushen voor een plek op de nieuwe kalender.

Zonde, want de baan en de faciliteiten waren er klaar voor. De aanloop richting de eerste Grand Prix in Vietnam verliep vlekkeloos, totdat Covid-19 zich opwierp als spelbreker. Vervolgens rolde de organisatie van de ene tegenslag in de andere tegenslag, waardoor het project een stille dood stierf. Of op zijn minst op een heel laag pitje staat, totdat Chung weer op vrije voeten komt.

Het circuit

In de buurt van Hanoi was door een team van de Formule 1 zelf een circuit met een lengte van 5.613 meter en 23 bochten samengesteld. De bedoeling was dat de coureurs er in de race 55 ronden op af zouden leggen. De eerste twee sectoren kenmerkten zich vooral door enorm lange rechte stukken, tussen bochten 9 en 11 zelfs een licht naar rechts afbuigend recht stuk van 1,6 kilometer lang.

Het laatste gedeelte had de rijders de meeste uitdaging geboden; een opeenvolging van vloeiende en snelle slingerende bochten, met de muren dicht in de buurt van het asfalt. De Formule 1-coureurs hebben Hanoi Circuit echter nooit mogen uitproberen. Die eer blijft vooralsnog voorbehouden aan de fans die de game F1 2020 in huis hebben gehaald.