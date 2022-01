Het is vandaag de geboortedag van Gilles Villeneuve. De Canadees zou vandaag zijn 72ste verjaardag hebben gevierd, ware het niet dat hij in 1982 om het leven kwam bij een crash tijdens de kwalificatie op het circuit van Zolder. Hij werd dus maar 32 jaar oud.

Gilles Villeneuve, vader van de latere wereldkampioen Jacques, was vanwege zijn aanvallende rijstijl geliefd bij velen. Vooral Ferrari-fans droegen hem op handen. De Canadees leeft voor altijd voort in de herinnering en zijn naam is verbonden aan het circuit van Montreal.

McLaren eert wijlen Gilles Villeneuve met het volgende mooie filmpje:

Remembering the late Gilles Villeneuve on what would have been his 72nd birthday. 🧡 pic.twitter.com/7340EE6FVG — McLaren (@McLarenF1) January 18, 2022

Hij is niet de enige die vandaag jarig zou zijn geweest. Ook Pedro Rodriguez, een van de gebroeders Rodriguez naar wie het circuit van Mexico City is vernoemd, is op 18 januari 1940 geboren. Een crash op de Norisring in 1971 maakte een voortijdig einde aan zijn leven.