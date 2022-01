Ook Herbert uit kritiek op Masi: "Het vertrouwen is compleet verdampt"

Wedstrijdleider Michael Masi staat onder enorme druk. De Australiër nam bij de seizoensfinale in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen die tot de dag van vandaag nog steeds de gemoederen bezig houden. Zijn toekomst als wedstrijdleider is dan ook niet zeker, autosportfederatie FIA heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Masi nam in de absolute slotfase van de meest recente seizoensfinale enkele bijzondere beslissingen. Hij besloot op het allerlaatste moment dat enkele gelapte auto's toch de safety car mochten inhalen. Dit waren echter niet alle gelapte auto's waardoor er een chaotische situatie ontstond. Vlak na deze beslissing besloten Masi en co dat ook de safety car naar binnen moest komen. Dit leidde tot grote woede bij Mercedes want hierdoor kon Max Verstappen hun kopman Lewis Hamilton succesvol aanvallen.

Verdampen

De roep om een ontslag van Masi wordt steeds luider. Ook oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert denkt dat Masi niet door kan gaan. In gesprek met Sky Sports spreekt de Brit zich uit: "In veel opzichten is het antwoord nee. Ik denk dat hij teveel schade heeft aangericht aan de Formule 1 en ik denk dat we hem moeten vertrouwen in de positie waar hij zit. Ik denk dat dat vertrouwen compleet is verdampt."

Ervaring

Maar als Masi vertrekt moet zijn functie wel worden overgenomen door iemand anders. Ook hier ziet Herbert beren op de weg: "Het probleem is: met wie vervang je hem? Ervaring is namelijk hier heel erg belangrijk voor de man die deze positie moet bekleden."