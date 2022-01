'Ook andere teams kritisch op wedstrijdleider Masi'

De positie van wedstrijdleider Michael Masi staat onder druk. De Australiër werd het afgelopen seizoen veelvuldig bekritiseerd en moest werken onder enorme druk. Vooral zijn beslissingen omtrent de veelbesproken safety car-procedure in Abu Dhabi zorgden voor zeer veel woede. Vooral bij het team van Mercedes kwam het stoom uit de oren.

In de absolute slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi besloot Masi namelijk dat enkele gelapte auto's plotsklaps de safety car mochten passeren. Luttele seconden daarvoor had de wedstrijdleiding nog gemeld dat dit niet het geval zou zijn. Toen de gelapte auto's bezig waren met passeren kwamen Masi en consorten gelijk met het volgende bericht. De safety car zelf kwam namelijk ook naar binnen. Hierdoor kan Max Verstappen zijn concurrent Lewis Hamilton verschalken en werd de Nederlander wereldkampioen.

Kritisch

Hamiltons team Mercedes was woest op Masi. De Duitse renstal is op zijn zachts gezegd niet bepaald fan van de Australiër. Maar volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater zijn er ook andere teams kritisch. Slater deelt zijn bevindingen met op zender bij zijn werkgever: "Ik kan vertellen dat ook andere teams naast Mercedes zich tijdens het 2021 seizoen hebben uitgelaten over hem. Ze waren ook kritisch op hem."

Hoofdpijndossier

De soap omtrent de positie van Masi is zeer bittere pil voor de FIA. De autosportfederatie had de situatie liever achter zich gelaten. Slater legt de situatie uit: "Dit is een hoofdpijndossier voor de Formule 1. Ze willen eigenlijk helemaal niet praten over de Abu Dhabi-controverses."