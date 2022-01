Bottas doet voor vierde opeenvolgende jaar mee aan Arctic Rally

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas heeft bevestigd wederom aan de start van de Arctic Lapland Rally te verschijnen. Voor het vierde opeenvolgende jaar doet de Fin mee aan het evenement in het noorden van Finland. De Arctic Rally 2022 vindt dit weekend al plaats.

Het is inmiddels vaste prik voor Bottas om deel te nemen aan de rally. Hij wordt er ook steeds beter in; na een negende plek in 2020 volgde vorig jaar een zesde positie. Komend weekend mag hij laten zien of hij die stijgende lijn door kan trekken en een gooi naar een podiumplaats kan doen.

Bottas houdt van de uitdaging op de bevroren en besneeuwde wegen. Hij kruipt voor de gelegenheid in een Citroën DS3 WR. Zijn gebruikelijke navigator Timo Rautiainen, met veel WRC-ervaring als navigator van Marcus Grönholm, zal tijdens de proeven weer naast hem zitten.