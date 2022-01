Jos Verstappen ontbreekt op deelnemers lijst 24 uur van Dubai, toch geen comeback

Het leek er geruime tijd op dat Jos Verstappen aankomend weekend zijn comeback in de internationale autosport zou gaan maken. De vader van wereldkampioen Max Verstappen zou de 24 uur van Dubai gaan rijden met een Porsche van GP Elite. Hij zou een auto gaan delen met zijn pupil Thierry Vermeulen, de zoon van Max Verstappens manager.

Nu is er echter een kink in de kabel gekomen. De naam van Verstappen senior ontbreekt namelijk op de voorlopige deelnemerslijst voor de lange-afstandsrace. In de inschrijving van de wagen waarin hij zou deelnemen staat nu de naam van Porsche-specialist Larry ten Voorde.

Het is niet duidelijk waarom Verstappen op het allerlaatste moment is afgehaakt. Het is een bittere pil voor autosportminnend Nederland. Velen keken waarschijnlijk uit naar de comeback van Verstappen senior in de racerij. Zijn auto zal dus nog wel in actie komen. Ten Voorde en Vermeulen zullen samen met Roger Hodenius en Steven van Rhee een gooi naar een goed resultaat gaan doen.