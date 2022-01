AlphaTauri voorzichtig met centen: "In de knel met budgetlimiet"

Het budgetplafond voor de Formule 1-teams voor 2022 bezorgt Scuderia Alpha Tauri-teambaas Franz Tost nu al de nodige stress. De limiet die een renstal mag uitgeven aan de ontwikkeling van de auto bedraagt dit jaar 140 miljoen dollar. Door de ingrijpende regelwijzigingen is Alpha Tauri echter al een behoorlijk deel daarvan kwijt aan de totstandkoming van de AT03.

De Italiaanse renstal heeft het geluk dat het kan aankloppen bij grote broer Red Bull Racing. Aan de onderdelen die Alpha Tauri van de hoofdmacht overneemt, hangt echter ook een prijskaartje. Vorig jaar was dat nog niet zo'n probleem, de auto's veranderden nauwelijks ten opzichte van 2020 en Alpha Tauri hoefde niet veel in te slaan. Maar voor komend seizoen zijn de reglementen op de schop gegaan en is men meer op Red Bull Racing aangewezen.

Alpha Tauri moet hoe dan ook de portemonnee trekken. Voorzichtigheid is geboden, stelt Tost op RaceFans.net. "Dit jaar zouden we zomaar in de knel kunnen komen met het budgetlimiet. Vorig jaar bevonden we ons ver onder dat plafond en was het geen probleem."

"Maar voor 2022 is de limiet verlaagd naar 140 miljoen dollar en moeten we meer componenten inkopen bij Red Bull Technology, dus wij gaan al vrij snel richting de grens. Dat dwingt ons om berekenend te werk te gaan, anders zouden we zomaar onszelf in de nesten kunnen werken."