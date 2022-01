Dierenrechtenorganisatie PETA woest op Formule 1-eigenaar

Dierenrechten organisatie PETA is boos op Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. De bekende actiegroep ziet namelijk dat Liberty nog steeds een de fel bekritiseerde Iditarod hondenslee-race steunt. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij de activisten van PETA.

De dierenrechtenorganisatie richt zich dan ook tot Formule 1-CEO Stefano Domenicali. PETA vraagt zich af waarom de koningsklasse van de autosport geassocieerd wil worden met de volgens hen dodelijke hondenwedstrijden in Alaska. Volgens PETA zouden er bij race-wedstrijden alleen menselijke deelnemers mogen mee doen die dat zelf echt willen.

Overigens is het niet Liberty Media zelf die de hondensleerace in de Noordelijke staat van Amerika sponsort. Het aan Liberty gelieerde bedrijf CGI is namelijk sponsor van de Iditarod-race en dat schiet in het verkeerde keelgat van PETA. Het is maar de vraag in hoeverre Domenicali hierbij betrokken is, de Italiaan staat immers aan het hoofd van de Formule 1 en heeft vrij weinig met de andere bedrijven van Liberty te maken. Toch richt PETA alle pijlen op hem, ze vragen hun aanhangers om Domenicali beleefd te benaderen.