Geluksvogel Verstappen geeft toe: "Geluk kwam op het juiste moment"

Max Verstappen claimde vorige maand in Abu Dhabi zijn allereerste wereldtitel. De manier waarop hij dat deed staat inmiddels in ieders geheugen gegrift. De Nederlandse Red Bull-piloot verschalkte zijn rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale. De opluchting was na afloop dan ook reusachtig groot.

Verstappen had die dag het geluk aan zijn zijde. Hij profiteerde van de safety car in de absolute slotfase van de race. Hij kon hierdoor immers naar de softs wisselen en kon daarna de aanval openen. Het was praktisch de eerste keer in het seizoen dat het geluk zijn kant koos. De Nederlander kende afgelopen seizoen immers veel pech. Hij had een klapband in Bakoe, werd slachtoffer van Bottas zijn potje bowlen in Hongarije en hij werd er in Silverstone ongenadig hard afgereden door Hamilton.

Geluk

De nuchtere Limburger is zich hier enorm van bewust. In gesprek met het Britse Sky Sports beaamd hij het met gemak: "Het is altijd lastig om er het juiste woord voor te gebruiken maar je hebt wat geluk nodig in je leven. Tot dat punt had ik niet bepaald veel geluk het seizoen. Anders was de titelstrijd wel veel eerder beslist."

Verzilveren

Op het asfalt van het Yas Marina Circuit viel het balletje uiteindelijk de goede kant op voor de Nederlander. De kersvers wereldkampioen is zich er van bewust. Hij deelt het met alle gemak met de buitenwereld: "Het geluk kwam op het juiste moment voor mij. Maar dan moet je natuurlijk wel de kans verzilveren. We hebben dat uiteindelijk als team gedaan."