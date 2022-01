Nürburgring reageert op grote wens Domenicali: 'Er zijn dan wel economische randvoorwaarden"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali deelde deze week zijn grootste wensen voor de kalender van de sport. De Italiaan gaf aan dat hij graag naar Afrika wilde en dat hij tevens graag weer een race in Duitsland op de kalender wil zien. Domenicali gaf zelfs aan zeer teleurgesteld te zijn over het ontbreken van een Duitse Grand Prix.

De laatste keer dat er een officiële Duitse Grand Prix op de kalender stond was in 2019. Max Verstappen won toen op een kletsnatte Hockenheimring. In 2020 werd er door de COVID-pandemie ook in Duitsland gereden. De heren coureurs werkte toen de Grand Prix van de Eifel af op de Nürburgring. Deze race was echter geen officiële Duitse Grand Prix.

Randvoorwaarden

Op de legendarische Nürburgring wil men heus wel een Duitse Grand Prix organiseren. Maar de financiële voorwaarden moeten dan wel in orde zijn. De communicatiechef van het circuit is er duidelijk over in gesprek met het Duitse RTL: "We kunnen ons de Formule 1 op de Nürburgring nog steeds heel erg goed voorstellen. Maar er zijn dan wel economische randvoorwaarden."

Zandvoort

De Duitsers zitten bijvoorbeeld niet te wachten op een vergelijkbaar model met Zandvoort. Bij de Nederlanders wordt de race georganiseerd door een commerciële partij. De communicatiechef ziet er geen heil in. Hij ziet een overduidelijk verschil met de Duitse situatie: "De Nederlanders zitten door Max Verstappen in een uitzonderlijke situatie. Het is ook nog eens niet onze taak om naar hun model te gaan kijken."