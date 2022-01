Afzwaaiend Mercedes-kopstuk geëerd door Brits koningshuis

In navolging van Lewis Hamilton is nog een belangrijk kopstuk van Mercedes gehuldigd door het Britse koningshuis. Ook ‘Head of Mechanical Engineering’ Ben Hodgkinson heeft namelijk een lintje ontvangen van de Britse koningin. Hij ontwierp tijdens de pandemie een apparaat voor in de ziekenhuizen.

Hodgkinson ontwierp de zogenaamde CPAP voor de Britse National Health Service (NHS). Hij werd gevraagd om zijn hulp te verlenen aan dit project tijdens de begindagen van de COVID-pandemie. Hij kreeg hiervoor toestemming van zijn werkgever Mercedes. Het apparaatje voor de NHS werd daarna in rap tempo ontwikkeld.

Sir

De Brit kreeg afgelopen week de British Empire Medal en was zelf overdonderd met deze uitreiking. Hij is het tweede Mercedes-kopstuk dat is beloond door het Britse Koningshuis. Kopman Lewis Hamilton werd in immers december geridderd en gaat tegenwoordig door het leven als ‘Sir’.

Red Bull

Maar Hodgkinson zal niet lang meer in dienst zijn van Mercedes. Hij gaat namelijk vertrekken naar grote concurrent Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal moest immers afscheid nemen van motorleverancier Honda en Red Bull neemt zelf de huidige motoren onder hun hoede. Hodgkinson moet de nieuwe grote man worden van Red Bull Powertrains, de motorafdeling van het team. Hij zal de Oostenrijkers dus gaan vergezellen met zijn welverdiende lintje op zak.