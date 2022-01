'Mercedes neemt afscheid van twee trouwe sponsors'

Mercedes is al jarenlang één van de grootste teams van de Formule 1. De Duitse renstal is dan ook zeer interessant voor sponsors, ze zijn immers veelvuldig te zien op de televisie en met Lewis Hamilton hebben ze een uitstekend uithangbord in huis. Het team heeft de afgelopen jaren dan ook enkele grote sponsordeals binnengesleept.

Maar niet alle sponsors blijven eeuwig hangen. Het is vaak een komen en gaan van grote sponsoren bij de teams. Mercedes lijkt dan nu ook afscheid te gaan nemen van enkele grote partners. Volgens Decalspotters neemt Mercedes namelijk afscheid van trouwe partners Bose en Epson. Bose was de afgelopen jaren veelvuldig in beeld te zien, ze leverden namelijk de audioapparatuur die Mercedes gebruikte.

#SponsorWatch: Mercedes-AMG won't be partnered by EPSON and BOSE in 2022 after 8 years with the team.



The Silver Arrows has 4 levels of sponsor hierarchy - Title Partner, Principal Partner, Team Partner and Team Suppliers.#F1 #F12022 #sponsorship #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/MyXjFRzBla — Decalspotters (@decalspotters) January 3, 2022

Mercedes zal niet lang treuren door dit verlies. Ze hebben namelijk nog enkele grote partners binnen hun team. Zo zijn grote bedrijven zoals Petronas en Ineos ook dit jaar nog steeds te zien op de wagens van Lewis Hamilton en George Russell. Het is nog niet duidelijk of Mercedes nieuwe sponsoren in de plaats van Bose en Epson gaat aantrekken.