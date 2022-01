Moeder Verstappen: 'Klein gezin geeft Max stabiliteit'

Max Verstappen kende in 2021 een intens seizoen in de Formule 1 door het gevecht om de wereldtitel. Volgens Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, gaf zijn relatie met Kelly Piquet de rust die haar zoon nodig had gedurende een hectisch seizoen.

Kumpen vertelde aan RTL over de positieve uitwerking van de relatie op Verstappen: "Ze hebben een klein gezin gevormd, iets wat Max als kind misschien heeft gemist", legt ze uit. "Ik denk die stabiliteit hem dit seizoen heeft geholpen, omdat hij weet dat er iemand op hem wacht als hij thuiskomt. Ze komt natuurlijk ook uit een racefamilie, dus ze begrijpt het allemaal."

Kumpen vervolgt: "Als ik zie hoe lief Max is voor haar kind en ook voor zijn zus en mij… Dan zie ik dat zijn hart op de goede plaats zit", besloot Kumpen.

Kelly is negen jaar ouder dan Verstappen en is de dochter van drievoudig kampioen Nelson Piquet. Uit een eerdere relatie heeft ze een kind van voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat.