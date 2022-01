Ferrari kijkt met realistische blik naar 2022: "Moet wel heel erg naïef zijn als je denkt dat we gat makkelijk kunnen dichten"

Het legendarische team van Ferrari kende een redelijk 2021. De Italiaanse renstal eindigde als derde in het constructeurskampioenschap maar kon nooit echt meevechten om de overwinningen. De nieuwe regels die aankomend seizoen gaan gelden kunnen in hun voordeel uitpakken. Maar ze willen niet te hard van stapel lopen.

Aankomend seizoen zullen de auto's er iets anders uitzien dan men gewend is van de afgelopen jaren. De nieuwe regels kunnen er zomaar voor zorgen dat andere teams zich vooraan kunnen melden. Ferrari hoopt dat ze één van die teams kunnen zijn. Maar niets is nog zeker, er is immers nog geen meter gereden en de huidige topteams ,Mercedes en Red Bull, zullen ook niet stilzitten.

Buitengewone organisaties

Bij Ferrari willen ze dan ook niet te hoog van de toren blazen. Sportief directeur Laurent Mekies houdt rekening met Mercedes en Red Bull. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Ik weet zeker dat ze dit jaar veel moesten ontwikkelen. Maar het zijn allebei buitengewone organisaties, je hoeft alleen maar naar de resultaten te kijken om dat te bevestigen. Daarom onderschat ik ze ook niet, ze hebben het vermogen om ook voor 2022 een topauto te bouwen."

Naïef

Mercedes en Red Bull waren het afgelopen jaar voortdurend met elkaar in gevecht om de wereldtitel veilig te stellen. Mekies denkt echter niet dat ze hierdoor niet aan de 2022-wagen hebben gedacht. "Ja, ze hebben veel aandacht gegeven aan 2021. Maar als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan moet je wel heel erg naïef zijn als je denkt dat we het gat makkelijk gaan dichten."