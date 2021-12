Rosberg vraagt zich af waarom Gasly geen Red Bull-coureur is: "Bij AlphaTauri doet hij het fantastisch"

Pierre Gasly maakte afgelopen seizoen een sterke indruk in zijn AlphaTauri. De Fransman reed zichzelf veelvuldig in de kijker en zijn prestaties smaken overduidelijk naar meer. Het is duidelijk dat hij een stapje hogerop wil, dit gaat echter lastig aangezien de stoeltjes bij moederteam Red Bull Racing al zijn gevuld.

Gasly reed in 2019 al voor het Oostenrijkse topteam. Toentertijd waren zijn prestaties echter zo ondermaats dat hij werd teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso. Hij werd vervangen door Alexander Albon, die op zijn beurt weer de zak kreeg na 2020. Nieuwe Red Bull-man Sergio Perez had het afgelopen seizoen ook vaak lastig en Gasly mocht kortstondig hopen.

Moederteam

Perez kreeg echter contractverlenging en Gasly moet het doen met nog een jaartje AlphaTauri. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg snapt hier geen barst van. Tegenover Sky Sports spreekt hij zich uit: "Pierre is echt heel erg geweldig. Hij is zelfs zó goed dat je jezelf afvraagt waarom ze hem niet terug hebben gehaald bij het moederteam Red Bull."

Vraagteken

De Duitser weet zelf echter ook wel waarom dit niet gaat gebeuren. Rosberg bespreekt de tegenargumenten: "Je weet echter nooit of hij instaat is om onder de druk van Red Bull te presteren. Dat is het grote vraagteken en daarom hebben ze hem niet terug gehaald. Maar bij AlphaTauri doet hij het echt fantastisch."