De 21 van 2021: Ricciardo's toppen zijn hoog maar de dalen zijn te diep

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Daniel Ricciardo eindigde zijn eerste jaar bij McLaren op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist in totaal 115 punten bij elkaar te rijden. De Australiër stelde soms zwaar teleur in zijn eerste jaar in het oranje.

Ricciardo hoopte hij McLaren de successen te vinden die hij niet vond bij Renault. Het begin van zijn eerste McLaren-jaar was in ieder geval succesvol. Hij wist namelijk punten te scoren in de eerste vier races van het seizoen. Twee zesde plaatsen, een zevende stek en ook nog een negende plek. Het waren geen slechte cijfers maar hij viel daarna vaak tegen.

Ondersneeuwen

Zijn jongere teamgenoot Lando Norris was vaak veel sneller en daardoor sneeuwde Ricciardo’s resultaten nogal onder. Hij wisselde sterke races regelmatig af met zeer teleurstellende wedstrijden waarin hij zelfs geen punten scoorde. Het was jammer aangezien de snelheid er vooral in de eerste seizoenshelft wel degelijk was.

Killer

Op Zandvoort stelde hij bijvoorbeeld zwaar teleur. De Australiër werd slechts elfde in de Noord-Hollandse duinen. Een week later was hij echter absurd succesvol. Hij werd derde in de sprintrace en zijn kenmerkende glimlach was als vanouds aanwezig. Op zondag leek zijn killervorm van weleer weer helemaal terug. Hij pakte de leiding bij de start en profiteerde van het Hamilton-Verstappen incident. Hierdoor won hij en was het feest groot.

Wisselvalligheid

Daarna stak de wisselvalligheid echter weer de kop op. Hij werd nog vierde in Rusland maar scoorde daarna geen punten in Turkije om daarna weer vijfde te worden in Austin. Maar daarna viel hij in een zwart gat. Hij scoorde drie races op rij geen punten en dat was McLaren-onwaardig. Mede hierdoor verloor McLaren de strijd met Ferrari en dat was een heftige teleurstelling.

Toekomstmuziek

De winstpartij op Monza maakte veel goed voor Ricciardo. Verder was hij veels te wisselvallig in zijn eerste McLaren-jaar. Hij kende meerdere hele hoge pieken maar zijn dalen waren veels te diep. Het was jammer want als je niet kijkt naar de dalen was zijn jaar eigenlijk heel erg sterk. Maar het is en blijft topsport en daarin wordt men afgerekend op het algehele plaatje. Toch kan Ricciardo alleen maar verder groeien bij McLaren en daar zit toekomstmuziek in.