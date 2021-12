Rosberg roept FIA op tot verandering: "Sport moet progressie gaan boeken"

Het afgelopen Formule 1-seizoen werd gekenmerkt door enkele discutabele beslissingen van de stewards en de wedstrijdleiding. Regelmatig waren late straffen of bijzondere safety cars onderwerp van langdradige discussie. Over het algemeen is men het er wel over eens dat er iets moet gebeuren om het allemaal wat begrijpelijker te maken.

Omtrent het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton werden er regelmatig lastig te begrijpen beslissingen genomen. Het zorgde weliswaar voor een extra dimensie in het duel maar het werd er niet simpeler door. Hierdoor was de verwarring vaak zeer groot.

Progressie

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg hoopt dat de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaat ingrijpen. De Duitser hoopt dat de opvolger van Jean Todt veranderingen gaat doorvoeren. In gesprek met Sky Sports is hij helder: "Ik heb natuurlijk veel respect voor Jean. Maar met een nieuwe naam is er een kans. De sport moet echt progressie gaan boeken."

Wheel-to-wheel

De beslissingen van de stewards zijn volgens Rosberg regelmatig niet te volgen. Hij haalt er een voorbeeld bij: "Het begint al bij het inhalen, bij de wheel-to-wheel duels. Laten we niet vergeten dat Max Lewis inhaalde in de eerste ronde in Abu Dhabi. Hij duwde Hamilton een beetje wijd en Lewis sneed vol gas de bocht af en bleef vooraan rijden. Wij als experts zeiden dat hij die plek moest teruggeven maar er gebeurde niets. De FIA moet het helder maken zodat we deze discussies niet hebben."