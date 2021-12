Compensatie voor bezoekers geflopte Belgische Grand Prix bekend

De Belgische Grand Prix was afgelopen seizoen een enorme farce. Door extreme regenval was racen zo goed als onmogelijk en na enkele ellelange rode vlaggen werd de race dan ook vroegtijdig afgebroken. De heren coureurs reden geen enkel rondje op racepace, de safety car reed enkele rondjes voor de coureurs uit.

De teleurstelling was reusachtig, niet alleen bij de coureurs en teams maar zeker ook bij het publiek. Duizenden mensen waren afgereisd naar het circuit van Spa in de Ardennen. Ze kregen amper actie te zien en na uren blauwbekken keerden ze zwaar teleurgesteld terug naar het thuisfront.

De organisatie sprak al snel uit dat er een vorm van compensatie zou komen voor het publiek. Deze week maakte de organisatie de compensatie voor de fans bekend. De gedupeerden krijgen meerdere dingen aangeboden van de Belgen.

F1 TV

Alle fans krijgen namelijk een gratis abonnement op F1 TV en ze krijgen toegang tot een speciaal exclusief evenement voorafgaand de Belgische Grand Prix in 2022. Daarnaast krijgt men ook een lot waarmee ze kans maken op een kaartje voor de volgende Grand Prix in België. Geld krijgen de fans echter niet terug.

Verstappen

De wedstrijd was een historische aangelegenheid. Het was namelijk de kortste race uit de geschiedenis van de sport. Er werden halve punten uitgedeeld in de door Max Verstappen gewonnen 'race'. George Russell kwam achter de safety car als tweede over de finish terwijl Lewis Hamilton derde werd.