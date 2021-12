Newey dankt safety car: "Je hebt zoveel emoties tijdens de race"

Max Verstappen kroonde zich dit weekend tot wereldkampioen na een zinderend duel met Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur hield het lang spannend en sloeg in de allerlaatste ronde toe. De inhaalactie en de wereldtitel zorgde voor dolle vreugde bij zijn team.

Na de spannende titelstrijd was het dus Verstappen die aan het langste eind trok. Hij werd de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1-ooit. Hij schreef nationale sportgeschiedenis maar het was voor zijn team niet de eerste wereldtitel.

Emoties

Technisch kopstuk Adrian Newey mocht al veel vaker juichen in zijn lange loopbaan. Dat betekent echter niet dat de vreugde minder groot was na de finish in Abu Dhabi. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Je hebt zoveel emoties tijdens zo'n race. In de rondjes voor de safety car leek het erop dat alles uit onze handen glipte."

Copse

Lang leek het erop dat niet Verstappen maar Hamilton de wereldtitel zou grijpen. Tijdens de race dacht Newey aan van alles en nog wat: "Het is onvermijdelijk dat je dan begint te denken over het jaar. Wat hadden we beter kunnen doen? Er waren natuurlijk ook wat ongelukkige momenten, Copse zit bijvoorbeeld nog steeds in mijn hoofd."

Reddende engel

Maar alle teleurstellingen konden daarna de prullenbak ik. Newey geeft wel eerlijk toe dat de safety car de reddende engel was: "Toen kwam de safety car naar buiten en dat was een gelukje voor ons. Het was niet gelukt zonder de safety car. Maar als ik terugkijk ,natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar ik denk dat Max het verdiende."