Sebastian Vettel wint eerste inhaal-award

Naast Max Verstappen won er dit weekend nog een coureur een prijs in Abu Dhabi. Sinds dit seizoen rijkt de Formule 1 namelijk ook een prijs uit voor de coureurs met de meeste inhaalacties. De zogenaamde Crypto.com Overtake Award was een strijd tussen wereldkampioenen.

Ervaren rotten Sebastian Vettel en Fernando Alonso maakten namelijk nog kans op deze nieuwe prijs. De twee coureurs toonden zich dit seizoen ware inhaalspecialisten en lieten zich regelmatig gelden. Uiteindelijk wist Vettel Alonso te verschalken en mocht hij de prijs mee naar huis nemen.

De Duitse Aston Martin coureur haalde dit seizoen 127 keer zijn collega's in, verspreid over 22 races. Dat betekent dat de viervoudig wereldkampioen gemiddeld per race 5,77 keer een andere coureur inhaalde. Na afloop van de race vroeg Vettel nog over de boordradio of hij de prijs had gewonnen. Toen hij te horen kreeg dat hij deze inderdaad had gewonnen vroeg hij zich nog grappend af of hij een miljoen jellybeans had gewonnen. Helaas voor Vettel kreeg hij geen snoep maar een heuse trofee.