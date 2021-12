Dolblije Verstappen op het podium: "Je hoopt dat ze op een dag je volkslied spelen"

Max Verstappen heeft het geflikt en is de wereldkampioen van 2021. In een zinderende laatste ronde wist hij in de laatste race van het seizoen zijn rivaal Lewis Hamilton te verschalken. Achteraf was het feest intens groot en bekroonde Verstappen zijn geweldige seizoen.

Na de emotionele podiumceremonie en prijsuitreiking waren emoties nog lang en breed niet gezakt bij de nieuwe wereldkampioen. Verstappens grijns was nog enorm groot netals de vreugde.

Gestoord

Op het podium sprak de absurd blije Verstappen nogmaals met Jenson Button: "Het is echt gestoord! Mijn droom als klein mannetje was Formule 1-coureur worden. Je hoopt op overwinningen en podiums. Ze spelen na een overwinning het volkslied en je hoopt dat ze op een dag je eigen volkslied spelen."

Wilhelmus

Het Wilhelmus klonk inderdaad voor Verstappen. Het was een prachtig moment voor de fans van Verstappen. Hijzelf genoot er ook van: "Dan spelen ze je eigen volkslied. Dan vertellen ze je dat je wereldkampioen bent geworden. Het is ongelofelijk. Het was een speciaal moment, hier met mijn vader. Alles komt samen in de laatste ronde. Mijn hele team, vrienden en familie, iedereen die mij heeft geholpen is hier."