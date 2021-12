Deze winnende strategie kan Max Verstappen de wereldtitel bezorgen

De strategie die morgen gekozen wordt door Max Verstappen en Lewis Hamilton zal cruciaal zijn voor de winst van de Grand Prix van Abu Dhabi, en dus nog belangrijker voor de beslissing van het kampioenschap. De twee titelrivalen starten samen op de eerste startrij en het lijkt dan ook vrijwel zeker dat de Nederlander of Brit de winst zal gaan pakken.

Bepalend voor de race is zoals altijd de strategie maar zeker morgen. Verstappen hoopt uiteraard op een goede en snelle start, zeker omdat hij op de zachte banden staat. Hoewel doorgaans de rode banden sneller slijten, zei Verstappen dat de degradatie in Abu Dhabi erg meevalt. Pirelli bevestigt dit en stelt dat er weinig verschil zit tussen de slijtage van de rode en de gele band. Dat zou dus in het voordeel kunnen werken van de Red Bull-coureur.

Strategie Hamilton

De meest optimale strategie is nog altijd de medium-banden en die te wisselen tijdens een pitstop ergens in de buurt van ronde 18, en dan de race uit te rijden op de harde banden. Bij een safety car zal de Brit samen met Mercedes ongetwijfeld nadenken om terug te wisselen naar de medium banden of de zachte banden.

Strategie Verstappen

Verstappen begint dus op de zachte band, maar doordat de slijtage erg meevalt zou hij met zijn Red Bull mogelijk ook in de buurt kunnen komen van ronde 18. Met de zachte band zou hij in staat moeten zijn om iets snellere rondetijden te rijden dan Hamilton, om daarna ook te wisselen naar de harde band en de race uit te rijden.

Het voordeel van deze strategie is dat de Nederlander bij een safety car opnieuw kan wisselen met een pitstop en dan een setje medium erop kan laten monteren, of tegen het einde van de race wederom een setje rode banden.

Voordeel Verstappen

Hoewel de strategie van Hamilton wordt gezien als meest ideale strategie, stelt Pirelli dat het voordeel in de basis bij Verstappen ligt. Mario Isola van Pirelli zei gisteren na de kwalificatie hierover: "Als Max Verstappen bij de start de leiding kan houden dan kan hij in de vrije lucht rijden. Het voordeel hiervan is ook dat hij oververhitting tegen kan gaan en zijn banden op een constant niveau kan belasten door goed bandenmanagement."