Horner klaar met kritiek op Verstappen: "PR-machine Mercedes heeft zijn werk gedaan"

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is zeer intens. Ze geven elkaar op de baan geen centimeter ruimte en daar buiten smijten ze met grote woorden naar elkaar. Ook hun teams Red Bull Racing en Mercedes doen vrolijk mee aan de potjes moddergooien.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het inmiddels helemaal gehad met alle kritiek op zijn Nederlandse superster Verstappen. De Britse teambaas is in gesprek met RACER: "Ik denk dat er enorm veel druk is gelegd op Max en de Mercedes media machine heeft daaraan bijgedragen."

Maar Horner denkt niet dat het überhaupt indruk maakt op Verstappen. De Nederlandse WK-leider haalt zijn schouders op en gaat vrolijk verder met presteren. Horner ziet het voor zijn ogen gebeuren: "Hij is erin opgezogen en hij heeft zijn benadering van hoe hij gaat racen zeker niet aangepast. Voor Bahrein tot Saoedi-Arabië is het hetzelfde gebleven."