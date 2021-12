Coulthard zet kanttekening bij Saoedische strijd: "Op die manier kan je zeggen dat het een race incident was"

De Saoedische Grand Prix blijft de gemoederen bezig houden. Het ruwe duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton ging zeer ver en was onderwerp van felle discussies. De twee coureurs duwden elkaar tot het uiterste en uiteindelijk werd Verstappen bestraft.

De twee kemphanen gingen wijd in de eerste bocht nadat Hamilton zijn concurrent in wilde halen. Verstappen kreeg hier uiteindelijk een vijf seconden straf voor. Oud-coureur David Coulthard vindt het maar een moeilijke situatie. Bij Channel 4 spreekt hij zich uit: "Er is geen twijfel over mogelijk dat Lewis kan beweren dat hij alleen maar in die situatie belandde door Max."

Maar de Schotse voormalig McLaren-coureur is wel van mening dat er een kanttekening moet worden geplaatst. Coulthard: "Maar het is een feit dat hij buiten de witte lijn belandde. Dus op die manier kan je zeggen dat het een race incident was. Maar dat gezegd hebbende, de stewards hebben hun beslissing gemaakt en volgens hun boek is een vijf seconden-straf de uitkomst."