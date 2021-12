Verstappen kan zich niet vinden in straf: "In Brazilië was het nog oké"

Het meest besproken moment van afgelopen weekend was ongetwijfeld het enorm forse duel tussen titeltitanen Max Verstappen en Lewis Hamilton. In de straten van Jeddah bevochten ze elkaar met alles wat ze in zich hadden en gingen daarmee nogal ver, dit resulteerde in twee tijdstraffen.

Tot zijn eigen frustratie waren beide straffen voor Verstappen. De Nederlander kreeg een vijf seconden straf voor het het voordeel halen uit het afsnijden van de eerste bocht. De Nederlander en Hamilton gingen hier allebei wijd in hun duel. Na de race kreeg hij ook nog een tien seconden tijdstraf na het inmiddels bekende rem-incident.

Witte lijnen

Verstappen zelf was het niet eens met de vijf seconden-straf. Op de persconferentie voor de top drie was hij nogal duidelijk: "Ik vind het interessant dat ik degene ben met een straf terwijl we allebei buiten de witte lijnen reden. In Brazilië was het nog oké en hier krijg ik er ineens een penalty voor. Je kon duidelijk zie dat we allebei de bocht niet haalden, maar goed."

Zonde

De Red Bull-coureur heeft geen zin om er nog meer woorden aan vuil te maken. Verstappen maakt zijn punt: "Ik wil er niet teveel tijd aan besteden, we moeten door. We hebben nu evenveel punten en ik denk dat, dat heel spannend is. Maar zoals ik al zei in mijn in-lap: ik denk dat we teveel praten over witte lijnen en straffen in plaats van echt Formule 1-racen. Dat vind ik nogal zonde."