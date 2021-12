Tijdens de Formule 2-race op Jeddah is er een zwaar ongeluk gebeurd. De race was al uitgesteld wegens trackreparaties en nu moeten de coureurs in de pitlane wachten tot alles is opgeruimd.

Tijdens de start waren alle coureurs goed weg, op een coureur na. Enzo Fittipaldi reed in op Theo Pourchaire, die dus stil stond. Het was een enorme klapper. Enzo Fittipaldi is naar de helikopter gebracht en wordt vervoerd naar een ziekenhuis. Hij gaf een teken met zijn armen, dus hij is niet buiten bewustzijn. Geen informatie over mogelijke verwondingen. Pourchaire is oke. De race heeft inmiddels al een uur uitstel, met de tijd voor de race erbij. Waarschijnlijk komt de Formule 1-race niet in gevaar. Hieronder de beelden: