Longruns schetsen verontrustend beeld voor Red Bull

Vanavond doven de lichten op het Jeddah Corniche Circuit voor de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië ooit. De heren coureurs tasten volledig in het duister want geen van hen heeft er immers ooit geracet. Wel hebben ze flink wat meters gemaakt in de vrije trainingen. De long runs vormen niet bepaald een florissant beeld voor Max Verstappen en zijn Red Bull-collega’s.

Het grootste probleem waar Verstappen tegenaan liep tijdens de tweede vrije training op de vrijdag was het op temperatuur krijgen van zijn banden. De Nederlandse WK-leider klaagde er over de boordradio voortdurend over, dat is geen goed teken want de omstandigheden waren hier vergelijkbaar met de omstandigheden voor de race.

Zorgen

Als Verstappen en co een blik werpen op de cijfertjes, dan zullen ze zich toch wel wat zorgen maken. De racepace van Mercedes op de mediums was vrijdag namelijk enorm sterk. Polesitter Hamilton was vrijdag op deze band een dikke seconde sneller dan de Red Bull-coureurs. Ook Charles Leclerc was snel en dat is ook geen fijn nieuws voor de Oostenrijkse ploeg. Leclerc start de race namelijk van de vierde plaats en kan met zijn goede pace voor gevaar gaan zorgen.

Zachte band

Ook op de zachte band was een Mercedes-coureur de snelste tijdens de longruns. Valtteri Bottas liet daar de beste pace zien maar dat was zeker niet met zo’n groot verschil als bij de mediums. Dat is voor de race niet zo heel erg, de rode band zal waarschijnlijk alleen op de auto’s komen als iemand voor de snelste ronde wil gaan in Jeddah.

Weinig verschil

Van de harde band is vrij weinig data bekend. Maar wat wel duidelijk is, is het feit dat de band eigenlijk net zo vlot is als de zachte variant. Het Duitse Auto, Motor und Sport heeft dit uitgerekend en kan eigenlijk met maar één conclusie komen. Het is een fijne conclusie voor de kijker die van spanning houdt: de bandendelta’s liggen namelijk helemaal niet zo ver van elkaar af. Oftewel, het kan een absurd interessante race worden vandaag.