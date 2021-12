Hamilton prijst zijn ervaring: "Ik had vroeger slapeloze nachten"

In Saoedi-Arabië vervolgt Lewis Hamilton zijn jacht op Max Verstappen in de titelstrijd. De Brit weet wat hem te doen staat en kan in Jeddah een gevoelige tik uitdelen in het duel. Hij blijft echter zeer kalm onder de immense druk van zijn titelduel met Verstappen.

In Jeddah schoof Hamilton aan voor de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. De Britse Mercedes-coureur ging hier in op zijn zoveelste titelduel. Hij merkt op dat het anders is dan voorheen: "Het is anders op een bepaalde manier want we hebben twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Het is anders voor ons team want we vechten op onbekend terrein. Niemand heeft ooit acht titels gewonnen, geen enkel team, geen enkele coureur."

Slapeloze nachten

Toch weet Hamilton als geen ander hoe hij om moet gaan met dit soort druk. Hij wijst daarbij naar zijn ervaring: "Ik kan mij herinneren hoe het bij mijn eerste kampioenschap was. De slapeloze nachten en al dat soort dingen. Ik ben nu zekerder over mijzelf en ik pas mij beter aan."

Grip

Ook Hamilton zal voor het eerst zijn rondjes gaan draaien op het Jeddah Corniche Circuit. Hij houdt een slag om de arm: "Het is lastig om te voorspellen wat we kunnen verwachten. Ik denk dat de mensen thuis horen dat we alle simulaties toch hebben maar we weten niet hoeveel grip er is totdat we naar buiten gaan. Het ziet er nogal vies uit."