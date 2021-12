Horner geniet van zijn superster Verstappen: "Max is een beetje zoals Tyson Fury"

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is zeer intens. De twee kemphanen vechten op het scherpst van de snede in de strijd om de wereldtitel. Hun teams Red Bull Racing en Mercedes mengen zich maar wat graag in het spannende titelduel.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner laat zich om de haverklap horen. De Brit geniet van het titelduel tussen zijn Nederlandse pupil en Lewis Hamilton. Verstappen lijkt zich weinig aan te trekken van de plaagstootjes van zijn concurrent. Horner is ervan onder de indruk.

Playstation

De Brit spreekt zich uit in de krant The Telegraph: "Lewis komt voortdurend met een sneertje of wat provocaties. Ik vind het mooiste aan Max dat het hem echt geen fuck interesseert. Max is wie hij is, hij rijdt snel in zijn auto. Vervolgens gaat hij weer naar huis en gaan hij gamen op zijn Playstation. Zo simpel is het."

Tyson Fury

Horner kan het dan ook niet laten om zijn Nederlandse kopman te vergelijken met een Britse sportheld. De teambaas is er vol van: "Max is een beetje zoals Tyson Fury vecht. Ze hebben hetzelfde soort hart. Je weet dat hij alles geeft, als je hem neerhaalt dan staat hij weer op. Max heeft zo'n intens verlangen en een enorme toewijding."