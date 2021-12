Hill hoopt dat FIA ingrijpt voordat het mis gaat: "Hebben vaak genoeg gezien dat het op een controversiële manier werd beslist"

Met nog twee races te gaan kan de strijd om het kampioenschap nog steeds alle kanten op. Max Verstappen en Lewis Hamilton maken allebei nog steeds een grote kans op de wereldtitel. De Nederlander gaat momenteel aan de leiding van het kampioenschap maar Hamilton heeft overduidelijk het momentum te pakken.

De strijd is al het hele jaar zeer close. De twee kemphanen geven elkaar geen enkele centimeter ruimte en kwamen elkaar dan ook meerdere keren tegen op de baan. In Monza crashte de twee coureurs en in Silverstone kegelde Hamilton zijn concurrent op volle snelheid van de baan.

Verdrietig

Oud-coureur en analist Damon Hill verloor in 1994 zelf de strijd om de titel na een crash met zijn concurrent Michael Schumacher. Hij hoopt dan ook van harte dan Verstappen en Hamilton het wel netjes gaan houden. In gesprek met Autosport spreekt hij zijn zorgen uit: “Ik denk dat het verdrietig voor de sport is als de titelstrijd wordt beslist door een crash. Ik heb het gevoel dat we een verplichting hebben om sportief te zijn.”

Doemscenario

Hill hoopt dan ook dat de FIA zo slim is om in te grijpen. Hij heeft al allerlei doemscenario’s in zijn hoofd: “Laten we zeggen dat Max aan de leiding rijdt en het tot een wiel-aan-wiel gevecht komt. Ik zou zeggen dat de verleiding om agressief te verdedigen heel verleidelijk is en lastig te weerstaan. Ik denk dat het, het punt is dat de sport stappen moet gaat zetten om een ongelukkig einde te voorkomen. We hebben vaak zat gezien dat het kampioenschap op een controversiële manier is beslist.”