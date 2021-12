Ecclestone zet zijn geld in op Verstappen: "Hoop dat ik het niet verlies"

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben nog twee races te gaan in hun zware strijd om de wereldtitel. Verstappen gaat momenteel aan de leiding maar Hamilton heeft overduidelijk het momentum in handen. De Britse Mercedes-coureur won de laatste twee races en deed dat op machtige wijze.

Ook voormalige Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone ziet het epische duel. De oude Brit geniet van de strijd en denkt te weten wie er met de wereldtitel naar huis zal gaan. Zoals gewoonlijk is het voormalige kopstuk zeker niet op zijn mondje gevallen.

Bij het Duitse RTL spreekt Ecclestone zich uit over de strijd. Hij ziet het als een prachtig affiche voor de sport: "Verstappen en Hamilton zijn allebei zeer competitief op hun eigen manier. Ze hebben allebei hun eigen stijl. De fans willen die competitie. Ze willen niet voor de start al weten wie de winnaar is."

Schumacher

Ecclestone ziet tot zijn verbazing Lewis Hamilton nog steeds vol mee doen in de strijd. De Brit had dit niet verwacht: "Ik ben verbaasd dat Lewis aan het begin van het seizoen niet gestopt is. Ik had verwacht dat hij zou gaan zeggen dat hij niet meer races en kampioenschappen dan Michael (Schumacher red.) zou willen winnen. Dat hij die eer aan Michael zou laten."

Geld

Maar Ecclestone verwacht niet dat die achtste titel er aan zin te komen voor Hamilton. Hij heeft zijn geld op Verstappen ingezet: "Ik hoop dat ik mijn geld niet verlies. Iedereen die ik spreek hoopt op een titel voor Verstappen. Het zou fijn zijn als iemand anders dit jaar met de titel naar huis zou gaan."