Norris opent het vuur op internetpesters: "Dat haat ik echt"

Lando Norris is een van de populairste coureurs van het startveld van de Formule 1. De jonge Brit heeft zichzelf in relatief korte periode in de schijnwerpers gereden en merkt langzamerhand dat daar ook wat negatieve punten bij komen kijken. Hij is niet te beroerd om dat te delen.

De McLaren-coureur is zeer populair op social media. Naast op de gebruikelijke platformen is hij ook een enthousiaste Twitch streamer. Bij ESPN deelt hij de negatieve kant van het internet die hij heeft ontdekt: "Het is eigenlijk best creepy wat sommige mensen doen. De tijd die zei spenderen om bepaalde mensen te bestuderen is best eng."

Norris is ook helemaal klaar met internet-pestkoppen. Hij is zeer fel tegenover deze individuen: " Dat is echt heel erg respectloos. Denk aan dingen als vrienden die worden gepest omdat ze vrienden zijn met mij of een vriend van mij die wordt getreiterd om wat hij draagt. Dat haat ik echt aan waar ik mij bevind."