Massa onder de indruk van Verstappen: "Hij is klaar om te winnen"

Max Verstappen is dit jaar in een felle strijd om de wereldtitel verwikkeld met Lewis Hamilton. Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat hij om de heilige graal van de autosport kan strijden. De Nederlander kon in zijn voorgaande jaren vaak wel voorin mee doen maar een titelstrijd zat er nooit echt in.

Felipe Massa zag dat Verstappen voorheen een heel ander soort coureur was dan nu. Hij deelt zijn bevindingen in de F1 Nation Podcast: "Ik denk dat hij in zijn eerste twee jaren nogal inconsequent was. Hij was toen heel erg snel en reed enorm sterke races maar hij maakte ook domme fouten. Domme dingen die ervoor zorgden dat het leek alsof hij nog niet volwassen was."

Maar inmiddels is dat er wel uit bij Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur laat met enige regelmaat een enorm sterke indruk achter en hij is dan ook de topfavoriet voor de titel. Massa is inmiddels ook helemaal bijgedraaid: "Vandaag de dag is hij heel erg volwassen, snel en levert hij een top job. Hij maakt geen fouten meer, hij is klaar om te winnen."