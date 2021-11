Officieel: Grand Prix Spanje verlengt contract tot 2026

Het hing al eventjes in de lucht maar de kogel is nu officieel door de kerk: Circuit de Barcelona-Catalunya heeft zijn contract verlengd en zal tot 2026 op de Formule 1-kalender blijven staan. Dit betekent ook dat de race in 2022 gewoon doorgaat en niet meer onder voorbehoud op de kalender staat.

Het circuit werd in 1991 aangelegd in de omgeving van Barcelona waar een jaar later ook de Olympische Spelen plaatsvonden. In 1991 werd er dan ook de eerste Grand Prix van Spanje verreden en die is er sindsdien niet meer vertrokken.

Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zeer in zijn sas met de contractverlenging. In een persbericht spreekt hij zich uit: "We zijn blij dat we deze deal kunnen aankondigen. Ik wil de promotor en de autoriteiten bedanken voor hun enthousiasme en inzet om de Formule 1 in Barcelona te behouden."

Duurzaamheidsplan

Onderdeel van de nieuwe overeenkomst zijn ook enkele aanpassingen aan de baan en faciliteiten. Hieronder vallen ook enkele veranderingen die moeten bijdragen aan de zeer ambitieuze duurzaamheidsplannen van het circuit in Catalonië.