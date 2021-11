Marko ziet Verstappen als de favoriet in Jeddah: "Geloof in zijn kwaliteiten op stratencircuits"

Aankomende week gaat het Formule 1-circus weer op volle toeren verder. Met nog twee races te gaan is alles nog mogelijk in de strijd om de wereldtitel. Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen allebei nog met de titel aan de haal gaan en vervolgen die strijd op het nieuwe circuit in Jeddah.

Het Jeddah Corniche Circuit is een gloednieuw stratencircuit langs de kust van de miljoenenstad. Het feit dat het een stratencircuit is kan nog wel eens in het voordeel werken van Verstappen, hij was immers bloedsnel op de andere stratencircuits op de kalender.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt deze mening. De Oostenrijker legt zijn standpunt uit in gesprek met F1-Insider: "We geloven in Verstappens kwaliteiten op stratencircuits. Hij won de race in Monaco en domineerde in Bakoe voordat hij uitviel. In Saoedi-Arabië zal de coureur ongetwijfeld weer het verschil gaan maken in de race."