Glock zeer kritisch op Bottas: "Hij rijdt zonder een risico te nemen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds een een spannend duel verwikkeld om de wereldtitel. De twee kemphanen en hun teams bestrijden elkaar met alles wat ze in zich hebben. Hun teammaten Sergio Perez en Valtteri Bottas moeten hun kopmannen te hulp kunnen schieten maar schieten daar vaak te kort in.

In Qatar konden Verstappen en Hamilton niet rekenen op de steun van hun waterdragers. Perez kende een slechte kwalificatie en moest een inhaalrace rijden en Bottas had een rampzalige start en viel uit na een zeer ongelukkige klapband.

Lewis helpen

Oud-coureur en analist Timo Glock is niet bepaald te spreken over de kunsten van Bottas. De voormalig Toyota-coureur doet zijn pittige uitspraken bij Sky Duitsland: "Hij rijdt nooit in een positie waar je denkt dat hij naar voren wil rijden om Lewis te helpen."

Geen risico

Glock hekelt de afwachtende houding van Bottas en trekt dan ook zijn conclusies. Hij is zeer duidelijk: "Hij rijdt zijn races zonder dat hij een risico neemt. Hij heeft altijd motivatie van Toto Wolff nodig. Ik denk dat Lewis en Max op zichzelf zijn aangewezen om het kampioenschap te beslissen."