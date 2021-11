Hamilton ziet leeftijd als voordeel: "Ik ben 36, ik doe dit al heel lang"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn dit jaar in een bizar spannende titelstrijd verwikkeld. De twee kemphanen leggen elkaar het vuur aan de schenen. Voor Verstappen is het de eerste keer dat hij om de wereldtitel vecht terwijl Hamilton al vele keren in deze situatie heeft gebivakkeerd.

Hamilton heeft veel respect voor zijn concurrent maar denkt dat zijn ervaring hem kan gaan helpen. Tegenover Autosport laat hij dat blijken: "Ik ben 36, ik doen dit al heel erg lang. Het is niet de eerste keer dat ik tegenover een coureur sta die goed en slecht is op bepaalde manieren."

De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat het leeftijdsverschil toch wel van belang is in de titelstrijd. Hamilton spreekt zich uit: "Ik weet dat hij een extreem snelle gozer is. Hij gaat alleen maar sterker worden als hij ouder wordt, dat gaat hij doen daar heb ik geen enkele twijfel over. Kijk naar mij toen ik 24/25 was. Jeetje, de fouten die ik toen maakte."