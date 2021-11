McLaren in mineur: "Dat is onderdeel van deze sport"

McLaren kende dit seizoen een zeer sterke start. Lando Norris stond geruime tijd derde in de WK-stand en in Monza wist Daniel Ricciardo zelfs de overwinning te pakken. Maar de resultaten van de afgelopen paar races vallen tegen, het team is de derde plaats in het constructeurskampioenschap verloren aan Ferrari.

Het zorgt voor bedrukte gezichten bij McLaren. In Qatar kende het team veel pech, Norris had een lekke band en viel terug en Ricciardo had een brandstof probleem. Concurrent Ferrari scoorde weer veel meer punten en loopt steeds verder uit in de tussenstand.

Vier puntjes

McLaren-teambaas Andreas Seidl baalt. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "We moeten op een bepaalde manier accepteren dat het zwaar is geweest voor het team. Het feit dat we maar vier puntjes hebben gescoord in drie races is natuurlijk pijnlijk."

Pech

In Qatar leek vooral Norris zeer competitief maar al snel ging het weer mis. Seidl ziet dat de pechvogel hen blijft volgen: "Als we gaan kijken naar wat er gebeurde, dan kunnen we stellen dat het meeste buiten onze macht lag of pech was. Dat is dan ook onderdeel van onze sport."