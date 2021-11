Perez baalt na begrijpelijke extra stop: "Hadden podium ongeveer in de pocket"

Sergio Perez leek in Qatar lang op weg naar een podiumplaats tot zijn team Red Bull Racing ervoor koos hem naar binnen te roepen voor verse banden. Al snel liet de Mexicaan zijn teleurstelling horen over de boordradio. Uiteindelijk zorgde een Virtual Safety Car ervoor dat hij nummer 3 Fernando Alonso niet kon bijhalen.

Na afloop van de race was Perez niet te beroerd om op de strategische keuze terug te kijken. Bij Sky Sports is hij eerlijk: "We veranderden het eigenlijk tijdens de race. Op een gegeven moment gingen we voor de eenstopper, toen weer voor de tweestopper en toen weer een eenstopper. Ik denk dat het voor niemand helemaal duidelijk was. Maar ik denk dat het begrijpelijk was vanuit het oogpunt van de pitwall, we moesten het op safe spelen hier."

Na zijn pitstop vloog Perez weer over de baan en kwam nummer drie Alonso weer in zicht. De Mexicaan geloofde erin: "Ik denk dat we het podium ongeveer in de pocket hadden. Ik weet niet of de VSC genoeg was om ons tegen te houden om Fernando te pakken op het einde."