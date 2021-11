Horner: "Ik ben geen type dat de kont van Toto Wolff gaat kussen"

Christian Horner en Toto Wolff waren al geen vrienden en zullen dat ook nooit zo snel worden. Terwijl hun coureurs vechten om de wereldtitel op de baan, lijken Horner en Wolff verwikkeld in een strijd van de beste soundbites.

In de zoveelste episode kwamen de beide teambazen elkaar tegen in de FIA-persconferentie. Veel journalisten vroegen zich af waar het respect is gebleven tussen de twee. Horner wilde daar wel op antwoorden: "Ik denk dat relatie en respect twee verschillende dingen zijn. Natuurlijk is er respect voor alles wat Mercedes heeft gedaan en alles wat Lewis Hamilton heeft gedaan, maar ik hoef niet uit eten met Toto."

"Ik hoef zijn kont niet te kussen, en ben ook niet het type dat zoiets doet. Er zijn een paar andere teambazen die dat zouden kunnen doen, maar vanuit mijn perspectief is het een competitie en ik denk dat het geweldig is dat we in deze positie zitten. We vechten voor het kampioenschap bij zowel de coureurs als constructeurs en het is de eerste keer in zeven jaar dat ze worden uitgedaagd, dus dat intensiveert het hele spel. Ik denk dat de sport hier een grote winnaar van is en Ik hoop alleen dat we tussen nu en het einde van het seizoen een hard en eerlijk gevecht zullen hebben."

Toto's mening is interessant

Toch kan de teambaas van Red Bull Racing niet onder stoelen of banken steken dat hij anders zou reageren dan zijn collega: "Er is geen relatie tussen ons. Er is een wedstrijd gaande en ik denk dat het interessant was om Toto's mening te horen via de teamradio na de sprintrace van vorige week."

“Kijk, we gaan tot het uiterste. We hebben hard gewerkt om in deze positie te komen. Het is de eerste keer dat ze worden uitgedaagd. Het is interessant om te zien hoe mensen reageren als ze onder druk staan, als ze uitgedaagd worden. Het is verreweg het meest intense, politieke titelgevecht waar we in onze tijd in de sport bij betrokken zijn geweest."