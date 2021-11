Voorlopig geen beslissing over mogelijk nieuwe straf voor Verstappen

Red Bull Racing en Max Verstappen zullen voorlopig nog moeten wachten op het antwoord van de FIA wat betreft een mogelijk nieuwe straf voor de Nederlander. Mercedes heeft gebruik gemaakt van het 'recht op beoordeling' en daarmee gesproken met de stewards in Qatar.

Ook het Oostenrijkse team is daarna op gesprek geweest om de actie van Verstappen te verdedigen. Het is nu wachten op de uitslag van het 'right to review' verzoek. Mocht het toe worden gewezen, zal volgt een nieuwe situatie en zal er volgens de eerste berichten een tweede zitting volgen.

De bekendmaking van de mogelijk tweede zitting kan wel lang op zich wachten, zo stellen journalisten in de F1-paddock. Dat kan later vanavond zijn, maar ook pas morgenochtend vroeg besloten worden. Ook dit keer lijkt het uit te gaan lopen op 'to be continued'.