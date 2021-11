Video: Formule 1 wereld bedankt MotoGP-legende Rossi

MotoGP-legende Valentino Rossi rijdt vandaag zijn laatste race in zijn lange carrière. Ook in de Formule 1-paddock is men zich bewust dit afscheid. Veel Formule 1-coureurs zijn enorme fans van Rossi en bedanken hem dan ook in een afscheidsvideo.

The F1 grid pay tribute to motorsport legend @ValeYellow46 as he prepares for the final @MotoGP race of his glittering career 👀



Congratulations from all of us at F1, Valentino 👊#GrazieVale pic.twitter.com/PBUwIpTaW7